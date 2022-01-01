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Киноафиша Сериалы Не твое дело
Не твое дело (2022 - …) Не твое дело
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Не твое дело» – это история о молодой девушке по имени Надежда Кузнецова. Мать пытается сосватать ее другу детства Сереже, но сердце Нади отдано Виктору. Самовлюбленный мужчина, зацикленный только на себе, плохо обращается с девушкой и даже порой распускает руки. Долгое время героиня смиренно терпит его поведение, но однажды терпению наступает предел. Девушка расстается с возлюбленным и начинает новую жизнь. Спустя некоторое время, она встречает Виктора с другой...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Леонид Громов
Леонид Громов
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Михаил Пшеничный
Михаил Пшеничный
Кирилл Каганович
Кирилл Каганович
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Не твое дело - Сезон 1 / Серия 1 Сезон 1 / Серия 1
TBA, 4 эпизода
 
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