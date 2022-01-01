Российский мелодраматический сериал «Не твое дело» – это история о молодой девушке по имени Надежда Кузнецова. Мать пытается сосватать ее другу детства Сереже, но сердце Нади отдано Виктору. Самовлюбленный мужчина, зацикленный только на себе, плохо обращается с девушкой и даже порой распускает руки. Долгое время героиня смиренно терпит его поведение, но однажды терпению наступает предел. Девушка расстается с возлюбленным и начинает новую жизнь. Спустя некоторое время, она встречает Виктора с другой...