Полюби меня снова

Полюби меня снова (2025 - …)

Polyubi menya snova 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

В жизни Люды Куприяновой есть всё, о чем можно мечтать: любимый муж Павел, успешный бизнес и надёжные друзья — Влад Кожухов с супругой Оксаной. После трагической потери ребёнка супруги решают усыновить мальчика Федю. Когда мальчику исполняется семь лет, женщина узнаёт, что беременна вновь — она ждёт девочку. С появлением дочери отношения между супругами портятся. Мать Павла Раиса откровенно недолюбливает приёмного мальчика. Случайная ссора кардинально меняет жизнь Куприяновых: Федя пропадает, а сами супруги оказываются в центре криминальной истории. Дело ведет следователь Алексей, которому нужно помочь Люде найти сына и снова поверить в любовь.

В ролях
В ролях
Марина Коняшкина
Екатерина Вуличенко
Петр Рыков
Ян Ильвес
Марина Доможирова
Алёна Яковлева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
