В жизни Люды Куприяновой есть всё, о чем можно мечтать: любимый муж Павел, успешный бизнес и надёжные друзья — Влад Кожухов с супругой Оксаной. После трагической потери ребёнка супруги решают усыновить мальчика Федю. Когда мальчику исполняется семь лет, женщина узнаёт, что беременна вновь — она ждёт девочку. С появлением дочери отношения между супругами портятся. Мать Павла Раиса откровенно недолюбливает приёмного мальчика. Случайная ссора кардинально меняет жизнь Куприяновых: Федя пропадает, а сами супруги оказываются в центре криминальной истории. Дело ведет следователь Алексей, которому нужно помочь Люде найти сына и снова поверить в любовь.