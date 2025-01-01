«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой

«Когда-то был культовый фильм, теперь мем»: зрители смотрят «Матрицу» в 2025 году и не понимают, что в ней хорошего

«Лучшее шоу о врачах» по мнению Стивена Кинга: «Больница Питт» с рейтингом 8,9 на IMDb возвращается в январе

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку

Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия

«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене»

В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)

Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной