«Компромисс» Сергея Довлатова в театре «Комедианты»

Спектакль «Компромисс» основан на повести Сергея Довлатова и рассказывает о его опыте работы в газете «Советская Эстония». В центре внимания — двенадцать эпизодов, иллюстрирующих превращение правды жизни в «газетную истину».

Сюжет

Каждый эпизод раскрывает непростой путь журналиста, который сталкивается с различными жизненными перипетиями. За каждой газетной заметкой скрывается история, полная юмора, любви и сочувствия. Однако за фальшивыми строками официальных газет мы видим настоящую драму целого поколения людей, чьи жизни были искалечены советским строем.

Тематика

Спектакль исследует тему компромисса — с самой страной, с совестью и окружающей абсурдной реальностью. Это история человека, который пытался найти баланс между внутренними убеждениями и внешними обстоятельствами.

Награды

Эскиз к спектаклю стал лауреатом фестиваля-лаборатории «On.театр» 2012 года, получив награды в двух номинациях:

«Лучший режиссер» — Глеб Володин

«Лучшая мужская роль» — заслуженный артист России Евгений Баранов

Приглашаем вас на этот остроумный и проницательный спектакль, который откроет перед вами мир журналистики и внутреннего конфликта в советской эпохе.