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Компромисс
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Спектакль Компромисс

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Компромисс» Сергея Довлатова в театре «Комедианты»

Спектакль «Компромисс» основан на повести Сергея Довлатова и рассказывает о его опыте работы в газете «Советская Эстония». В центре внимания — двенадцать эпизодов, иллюстрирующих превращение правды жизни в «газетную истину».

Сюжет

Каждый эпизод раскрывает непростой путь журналиста, который сталкивается с различными жизненными перипетиями. За каждой газетной заметкой скрывается история, полная юмора, любви и сочувствия. Однако за фальшивыми строками официальных газет мы видим настоящую драму целого поколения людей, чьи жизни были искалечены советским строем.

Тематика

Спектакль исследует тему компромисса — с самой страной, с совестью и окружающей абсурдной реальностью. Это история человека, который пытался найти баланс между внутренними убеждениями и внешними обстоятельствами.

Награды

Эскиз к спектаклю стал лауреатом фестиваля-лаборатории «On.театр» 2012 года, получив награды в двух номинациях:

  • «Лучший режиссер» — Глеб Володин
  • «Лучшая мужская роль» — заслуженный артист России Евгений Баранов

Приглашаем вас на этот остроумный и проницательный спектакль, который откроет перед вами мир журналистики и внутреннего конфликта в советской эпохе.

Режиссер
Глеб Володин
В ролях
Евгений Баранов
Евгений Баранов
Юлия Горшенина
Сергей Николаев
Сергей Николаев
Роман Притула
Роман Притула
Максим Сергеев
Максим Сергеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Выжить в СССР. Рецензия на спектакль «Компромисс» по новеллам Довлатова в театре «Комедианты»

В репертуаре театра «Комедианты» в Санкт-Петербурге есть спектакль по Довлатову, точнее по его жизни. По жизни писателя вообще можно писать романы, жил он ярко, громко, не всегда даже безопасно. Время было сложное, непонятное, неопределённое. Сейчас нам как никогда понятно, что испытывал человек, когда он не может предсказать своё завтра. Сегодня рассмотрим спектакль «Компромисс» в театре «Комедианты», режиссёр Глеб Володин.

 

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