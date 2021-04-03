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Киноафиша Сериалы Отдай свою жизнь

Отдай свою жизнь (2021 - 2021)

Отдай свою жизнь 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Героиня отечественного сериала «Отдай свою жизнь» Светлана считает себя счастливой женщиной. У нее есть большой и уютный дом, дорогая машина и увлекательная работа, а главное – любимый муж и прекрасные дети. Но все меняется, когда Света случайно сбивает на дороге незнакомку. К счастью, девушка выживает. Она оказывается одинокой сиротой по имени Инга, и Света из сочувствия предлагает ей остаться в ее доме. Новая знакомая с радостью нанимается к ней домработницей, но выясняется, что она преследует свои цели. 

 

В ролях
В ролях
Егор Бероев
Егор Бероев
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Сергей Петров
Максим Дрозд
Максим Дрозд
Александра Булычёва
Александра Булычёва
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отдай свою жизнь - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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