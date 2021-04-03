Героиня отечественного сериала «Отдай свою жизнь» Светлана считает себя счастливой женщиной. У нее есть большой и уютный дом, дорогая машина и увлекательная работа, а главное – любимый муж и прекрасные дети. Но все меняется, когда Света случайно сбивает на дороге незнакомку. К счастью, девушка выживает. Она оказывается одинокой сиротой по имени Инга, и Света из сочувствия предлагает ей остаться в ее доме. Новая знакомая с радостью нанимается к ней домработницей, но выясняется, что она преследует свои цели.