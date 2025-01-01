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Киноафиша Фильмы Опасная комбинация

Опасная комбинация

Opasnaya kombinatsiya 18+
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О фильме

Влиятельный бизнесмен Эдуард Иванович обращается к полковнику милиции Егорову с просьбой посодействовать ему за крупное вознаграждение в незаконном вывозе радиоактивных отходов из Англии и захоронении их на территории России. Егоров поручает эту операцию уволенному из органов милиции Сергею Самсонову. Друг Самсонова - журналист Кириллов - обладает информацией об этой операции и начинает собственное расследование, которое стоит ему жизни. Потрясенный смертью близкого друга, Самсонов начинает самостоятельно разбираться в этом деле.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Производство Intra Communications, Петербург - 5 канал
Другие названия
Opasnaya kombinatsiya, Опасная комбинация
Режиссер
Арменак Назикян
В ролях
Артур Ваха
Артур Ваха
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Екатерина Решетникова
Екатерина Решетникова
Иван Краско
Иван Краско
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
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