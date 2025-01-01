Влиятельный бизнесмен Эдуард Иванович обращается к полковнику милиции Егорову с просьбой посодействовать ему за крупное вознаграждение в незаконном вывозе радиоактивных отходов из Англии и захоронении их на территории России. Егоров поручает эту операцию уволенному из органов милиции Сергею Самсонову. Друг Самсонова - журналист Кириллов - обладает информацией об этой операции и начинает собственное расследование, которое стоит ему жизни. Потрясенный смертью близкого друга, Самсонов начинает самостоятельно разбираться в этом деле.