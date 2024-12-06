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Киноафиша Сериалы Уродина

Уродина (2024 - 2024)

Urodina 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Вера Семенова – настоящая красавица, модель. Ни один мужчина не может устоять перед ней. И вскоре Вера встречает мужчину своей мечты – Олега, владельца модельного агентства. Он бросает к ее ногам все: драгоценности, наряды, деньги. Но блестящая жизнь заканчивается в один момент. Красавица превращается в уродину, когда неизвестный обливает ее кислотой. Вера приходит в себя в больнице, её лицо обезображено. Олег тут же разрывает с ней отношения. Героиня решает, что теперь будет всего добиваться сама. И во что бы то ни стало разыщет того, кто сломал ей жизнь…

В ролях
В ролях
Александра Куликова
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Дмитрий Гульнев
Евгения Храповицкая
Евгения Храповицкая
Иван Батарев
Иван Батарев
Анна Миклош
Анна Миклош
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Уродина - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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