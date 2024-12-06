Вера Семенова – настоящая красавица, модель. Ни один мужчина не может устоять перед ней. И вскоре Вера встречает мужчину своей мечты – Олега, владельца модельного агентства. Он бросает к ее ногам все: драгоценности, наряды, деньги. Но блестящая жизнь заканчивается в один момент. Красавица превращается в уродину, когда неизвестный обливает ее кислотой. Вера приходит в себя в больнице, её лицо обезображено. Олег тут же разрывает с ней отношения. Героиня решает, что теперь будет всего добиваться сама. И во что бы то ни стало разыщет того, кто сломал ей жизнь…