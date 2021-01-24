Украинский сериал «Вспомнить себя» – это мелодрама о судьбе женщины, потерявшей память. Екатерина Карелина работает фотографом и помогает детскому дому. Там она встречает девочку Лизу, которую хочет удочерить, и директора приюта Кирилла, в которого без памяти влюбляется. Все идет идеально до тех пор, пока Катя не попадает в аварию. После удара головой она теряет память. В больницу приезжает некий Артем, уверяющий, что они с Катей давно любят друг друга. Женщине придется разобраться, какая из жизней принадлежит ей.