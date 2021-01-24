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Киноафиша Сериалы Вспомнить себя
Вспомнить себя (2021 - 2021) Вспомнить себя 16+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

Украинский сериал «Вспомнить себя» – это мелодрама о судьбе женщины, потерявшей память. Екатерина Карелина работает фотографом и помогает детскому дому. Там она встречает девочку Лизу, которую хочет удочерить, и директора приюта Кирилла, в которого без памяти влюбляется. Все идет идеально до тех пор, пока Катя не попадает в аварию. После удара головой она теряет память. В больницу приезжает некий Артем, уверяющий, что они с Катей давно любят друг друга. Женщине придется разобраться, какая из жизней принадлежит ей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Ведменский
Александр Наумов
Александр Наумов
Вера Кобзарь
Нина Касторф
Артемий Егоров
Артемий Егоров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вспомнить себя - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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