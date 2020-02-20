«Иди к папочке»: Рецензия Киноафиши

Хипстер-миллениал с добрыми глазами Элайджи Вуда внезапно получает письмо от отца, казалось бы, исчезнувшего навсегда много лет назад. Он зазывает сына в свое сокрытое от посторонних глаз жилище, не вдаваясь в какие-либо подробности, что же послужило тому причиной, но тем не менее высказывая надежду, что тот сможет отыскать в своем сердце прощение для своего старика. Вооружившись позолоченным iPhone из ограниченной серии и байкой о дружбе с Элтоном Джоном, главный герой отправляется в гости к папочке, которого не видел почти 30 лет, и пытается его впечатлить. Но тот не то чтобы не особо впечатлен, а настроен весьма агрессивно. Да и в целом ведет себя как-то странно.

За режиссуру комедийного триллера «Иди к папочке» отвечает дебютант Ант Тимпсон, до этого уже спродюсировавший с десяток проектов и наконец решивший посидеть в режиссерском кресле. Кроме того, Тимпсон является близким другом и соратником Элайджи Вуда и уже успел поработать под эгидой основанной Вудом компании SpectreVision. Именно она, к слову, ответственна за производство не самых типичных хорроров последнего времени, среди которых «Сальный душитель», «Мэнди» и «Цвет из иных миров» с Николасом Кейджем. В такой вот дружеской обстановке и появился на свет фильм «Иди к папочке», успевший облететь мир на нескольких фестивалях (не класса «А», разумеется, но зато берущих количеством).

Иди к папочке

Воссоединение с отцами в кино не всегда заканчивается в духе милых семейных комедий вроде «Mamma Mia!» или трогательных драм наподобие «Тони Эрдманна». В триллере «Капкан», например, утратившим контакт отцу и дочери приходится спасаться от кровожадных аллигаторов в затопленном подвале, чтобы укрепить семейные узы. В медитативном экшене (назовем его так) «К звездам» Брэду Питту необходимо облететь целый космос до самого Нептуна, чтобы разрешить свои daddy issues с покинувшим его и Землю папой. А в российской треш-комедии «Папа, сдохни» дочь и вовсе просит своего наивного бойфренда убить жестокого отца, что в итоге оборачивается поистине «тарантиновской» мясорубкой. И хоть «Иди к папочке» не может похвастаться таким же драйвом, как фильм Кирилла Соколова, у него в складках однозначно припасена парочка запоминающихся и ярких моментов.

Знакомство отца-алкоголика с его мягкотелым сыночком окрашивается цветами самых разных жанров, включая и семейную драму, и мистический триллер, и нелепую комедию положений. Поэтому, какими бы ни были ваши ожидания, они со стопроцентной вероятностью не оправдаются. Точно так же, как были обмануты ожидания главного героя от встречи с отцом, обернувшейся для него такой чередой неожиданных приключений, сколько он не повидал за всю свою жизнь. Но в конечном итоге подобный дрейф между жанрами приводит, скорее, в неловкое замешательство, нежели в синефильский экстаз, хотя все может зависеть и от вашей «насмотренности».

Иди к папочке

В обязательном порядке фильм рекомендуется к просмотру тем, кто соскучился по Элайдже Вуду, которого в последние годы нечасто увидишь на большом экране. Пожалуй, последним его эффектным появлением стала победившая на «Сандэнсе» лента «В этом мире я больше не чувствую себя как дома», которая, кстати, тоже ловко жонглировала жанрами, но так и не дошла до кинотеатров по распространенной нынче причине под названием Netflix. Все мы знаем, и тут уж вряд ли кто-то поспорит, что Элайджа Вуд одинаково эффектно может расплываться в улыбке добродушного хоббита и являться в ночных кошмарах в образе каннибала Кевина из «Города грехов». В этот раз получилось нечто среднее. Как и сам фильм, который вряд ли захочется пересматривать, но и пропустить как-то уж очень неудобно.

Олеся Трошина