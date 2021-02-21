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Постер сериала Призраки прошлого
Постер сериала Призраки прошлого
Постер сериала Призраки прошлого
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Призраки прошлого

Призраки прошлого (2021 - …)

Bloodlands 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

На протяжении десятилетий с 60-х до 1998 года в Северной Ирландии бушевал конфликт между ирландскими католиками и английскими протестантами. Это время вошло в историю как Смута и оставило глубокие незаживающие раны в сознании британцев, а ещё — множество погибших с обеих сторон. Последними жертвами конфликта стали активные сторонники подписания мирного договора от обеих партий. Именно на них охотился таинственный убийца-террорист, прозванный Голиафом. Одной из жертв Голиафа стала жена детектива Тома Бренника, но не смотря на все его усилия, Голиаф с наступлением мира залег на дно и так и не был пойман. Спустя двадцать лет полиция находит в реке автомобиль крупного бизнесмена, а в прошлом — участника Ирландской республиканской армии. Внутри машины Бренник обнаруживает новые улики, способные привести к таинственному Голиафу. Так трагические события двадцатилетней давности вновь выходят на поверхность.

Призраки прошлого - трейлер второго сезона
Призраки прошлого  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Джеймс Несбитт
Джеймс Несбитт
Лоркан Кранич
Валери Лилли
Крис Уолли
Крис Уолли
Лола Петтикрю
Йен Макэлхинни
Йен Макэлхинни
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Призраки прошлого - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Призраки прошлого - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
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