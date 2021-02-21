На протяжении десятилетий с 60-х до 1998 года в Северной Ирландии бушевал конфликт между ирландскими католиками и английскими протестантами. Это время вошло в историю как Смута и оставило глубокие незаживающие раны в сознании британцев, а ещё — множество погибших с обеих сторон. Последними жертвами конфликта стали активные сторонники подписания мирного договора от обеих партий. Именно на них охотился таинственный убийца-террорист, прозванный Голиафом. Одной из жертв Голиафа стала жена детектива Тома Бренника, но не смотря на все его усилия, Голиаф с наступлением мира залег на дно и так и не был пойман. Спустя двадцать лет полиция находит в реке автомобиль крупного бизнесмена, а в прошлом — участника Ирландской республиканской армии. Внутри машины Бренник обнаруживает новые улики, способные привести к таинственному Голиафу. Так трагические события двадцатилетней давности вновь выходят на поверхность.