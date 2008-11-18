Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Адский бункер - трейлер
Киноафиша Трейлеры Адский бункер. Трейлер

Адский бункер. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 18 ноября 2008
Адский бункер – Интернациональный отряд наемников сопровождает ученого в поисках таинственного бункера, скрытого в глухом лесу в одной из стран Восточной Европы. Добравшись до нужного квадрата, бывалые бойцы без особого труда выходят на искомый объект. Исследуя объект, отряд обнаруживает страшное существо, которому удалось выжить. Под команду монстра встает множество немецких солдат-зомби, которые умеют только убивать. А у живых остается лишь одна задача: выбраться из этого страшного места! Жаль только, что гитлеровские "живые трупы" с этим категорически не согласны. Военная миссия превращается в настоящую резню, зомби начинают охоту...
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.9 Адский бункер
Адский бункер боевик, ужасы, 2007, Великобритания
Секретный агент - трейлер с русскими субтитрами 01:56
Секретный агент  трейлер с русскими субтитрами
О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря - дублированный трейлер 01:10
О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря  дублированный трейлер
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала - финальный трейлер 02:16
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала  финальный трейлер
Королек моей любви - трейлер 02:11
Королек моей любви  трейлер
Скарлет - дублированный трейлер 01:30
Скарлет  дублированный трейлер
Хоттабыч - тизер 00:46
Хоттабыч  тизер
История игрушек 5 - дублированный трейлер 02:23
История игрушек 5  дублированный трейлер
Новая тёща - трейлер 01:07
Новая тёща  трейлер
Лекарь 2: Наследие Авиценны - дублированный трейлер 02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны  дублированный трейлер
Дом, который построил Джек - дублированный трейлер 02:44
Дом, который построил Джек  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше