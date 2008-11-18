Адский бункер
– Интернациональный отряд наемников сопровождает ученого в поисках таинственного бункера, скрытого в глухом лесу в одной из стран Восточной Европы. Добравшись до нужного квадрата, бывалые бойцы без особого труда выходят на искомый объект. Исследуя объект, отряд обнаруживает страшное существо, которому удалось выжить. Под команду монстра встает множество немецких солдат-зомби, которые умеют только убивать. А у живых остается лишь одна задача: выбраться из этого страшного места! Жаль только, что гитлеровские "живые трупы" с этим категорически не согласны. Военная миссия превращается в настоящую резню, зомби начинают охоту...
