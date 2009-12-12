Аня привыкла добиваться всего в жизни сама. Во многом себе отказывая, она единственная в семье работает, заботится о маме и сестре. Сестра Ани - Маша - полная ее противоположность. С детства любимица родителей, исполнявших любой каприз, она привыкла получать все самое лучшее и пользоваться популярностью у противоположного пола. Маша с легкостью уводит у Ани возлюбленного, Юрия, который на деле интересуется не Машей или Аней, а московской пропиской. Жизнь преподносит Ане все новые сюрпризы: неожиданно появляется человек, который объявляет себя настоящим отцом Ани. Тяжело больной, он появляется, чтобы добиться ее прощения. Радость Ани длится недолго: отец умирает. Оставшееся после него наследство не дает родственникам Ани покоя, а новоиспеченный москвич Юрий снова пытается переметнуться от одной сестре к другой, разбивая сердце теперь уже Маше.