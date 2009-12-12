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Постер к сериалу Кровь не вода
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Киноафиша Сериалы Кровь не вода

Кровь не вода (2009 - 2009)

Кровь не вода 16+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Аня привыкла добиваться всего в жизни сама. Во многом себе отказывая, она единственная в семье работает, заботится о маме и сестре. Сестра Ани - Маша - полная ее противоположность. С детства любимица родителей, исполнявших любой каприз, она привыкла получать все самое лучшее и пользоваться популярностью у противоположного пола. Маша с легкостью уводит у Ани возлюбленного, Юрия, который на деле интересуется не Машей или Аней, а московской пропиской. Жизнь преподносит Ане все новые сюрпризы: неожиданно появляется человек, который объявляет себя настоящим отцом Ани. Тяжело больной, он появляется, чтобы добиться ее прощения. Радость Ани длится недолго: отец умирает. Оставшееся после него наследство не дает родственникам Ани покоя, а новоиспеченный москвич Юрий снова пытается переметнуться от одной сестре к другой, разбивая сердце теперь уже Маше.

В ролях
В ролях
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Никита Панфилов
Никита Панфилов
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Лилия Кондрова
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Мария Горбань
Мария Горбань
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кровь не вода - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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