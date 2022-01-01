Опасный соблазн, 2020

Бывает ли жизнь идеальной? Бывает. Когда у супругов крепкие, стабильные отношения, связанные не только узами брака, но и совместным бизнесом, который Татьяна получила по наследству от своего отца, а её муж Марк управляет всеми делами строительной фирмы покойного тестя. Но если заглянуть в замочную скважину и присмотреться, то идеальное вдруг покажется несовершенным, а в любви и благопристойности проявится оттенок ненависти. Что может разрушить прочные узы семьи? Страсть или коварство? Измена или жажда мщения? А если высокие чувства и низменные человеческие страсти смешаются, переплетутся и затянутся крепким узлом, развязать который под силу только смерти?..