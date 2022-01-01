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Опасный соблазн
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Опасный соблазн

Опасный соблазн, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Бывает ли жизнь идеальной? Бывает. Когда у супругов крепкие, стабильные отношения, связанные не только узами брака, но и совместным бизнесом, который Татьяна получила по наследству от своего отца, а её муж Марк управляет всеми делами строительной фирмы покойного тестя. Но если заглянуть в замочную скважину и присмотреться, то идеальное вдруг покажется несовершенным, а в любви и благопристойности проявится оттенок ненависти. Что может разрушить прочные узы семьи? Страсть или коварство? Измена или жажда мщения? А если высокие чувства и низменные человеческие страсти смешаются, переплетутся и затянутся крепким узлом, развязать который под силу только смерти?..

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Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Чубриков
В ролях
Мария Горбань
Мария Горбань
Лилия Мэй
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Опасный соблазн 1 постер
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