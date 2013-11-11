Валерий Перечихин — фигура большого масштаба, владелец крупной дорожно-строительной компании, консультант Общественного Совета при Комиссии Госдумы по транспорту, известный благотворительностью и выступлениями по телевизору. Моложав, гладко выбрит, хорошо одет. Федор Перечихин — брат-близнец Валерия, человек добрый, но слабый, выпивает, часто меняет работу, разведён, имеет срок за утопленный трактор и живет на поселении в пяти километрах от отцовского дома. Щетинист, лысоват, плохо выглядит. Два брата-близнеца после тридцатилетней разлуки встречаются на родине, в глухом селе, на похоронах отца, который когда-то выгнал Валерия из дома. После похорон братья крепко выпивают, ссорятся и дерутся. Наутро по стечению обстоятельств они меняются местами: московский бизнесмен попадает на поселение, а его сельский брат-близнец отправляется в Москву. Эта рокировка влечет за собой перемены не только в них, но и в их ближайшем окружении.