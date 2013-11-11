Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Братья по обмену
Постер сериала Братья по обмену
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Братья по обмену

Братья по обмену (2013 - 2014)

Bratya po obmenu 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 16 часов 30 минут

О чем сериал

Валерий Перечихин — фигура большого масштаба, владелец крупной дорожно-строительной компании, консультант Общественного Совета при Комиссии Госдумы по транспорту, известный благотворительностью и выступлениями по телевизору. Моложав, гладко выбрит, хорошо одет. Федор Перечихин — брат-близнец Валерия, человек добрый, но слабый, выпивает, часто меняет работу, разведён, имеет срок за утопленный трактор и живет на поселении в пяти километрах от отцовского дома. Щетинист, лысоват, плохо выглядит. Два брата-близнеца после тридцатилетней разлуки встречаются на родине, в глухом селе, на похоронах отца, который когда-то выгнал Валерия из дома. После похорон братья крепко выпивают,  ссорятся и дерутся. Наутро по стечению обстоятельств они меняются местами: московский бизнесмен попадает на поселение, а его сельский брат-близнец отправляется в Москву. Эта рокировка влечет за собой перемены не только в них, но и в их ближайшем окружении. 

В ролях
В ролях
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Мария Аронова
Мария Аронова
Борис Клюев
Борис Клюев
Елена Шевченко
Елена Шевченко
Галина Петрова
Галина Петрова
Анатолий Узденский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Братья по обмену - Сезон 1 Сезон 1
2013, 10 эпизодов
 
Братья по обмену - Сезон 2 Сезон 2
2014, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше