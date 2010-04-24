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Постер к сериалу Военная разведка: Западный фронт
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Киноафиша Сериалы Военная разведка: Западный фронт

Военная разведка: Западный фронт (2010 - 2010)

Военная разведка: Западный фронт 16+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут
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О чем сериал

«Военная разведка: Западный фронт» – это российский приключенческий сериал о группе советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны. При Разведывательном управлении Красной Армии создают спецгруппу для выполнения самых опасных и секретных заданий. Никто не знает имен этих парней, однако их заслуги Отечество будет помнить всегда. Уничтожить отряд фашистских провокаторов, перевезти ценные бумаги, задержать диверсантов, организовать прикрытие для агентов – эти бойцы пойдут на все ради победы.

В ролях
В ролях
Лев Дуров
Лев Дуров
Лянка Грыу
Лянка Грыу
Борис Смолкин
Борис Смолкин
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Военная разведка: Западный фронт - Сезон 1 Сезон 1
2010, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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