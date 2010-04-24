«Военная разведка: Западный фронт» – это российский приключенческий сериал о группе советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны. При Разведывательном управлении Красной Армии создают спецгруппу для выполнения самых опасных и секретных заданий. Никто не знает имен этих парней, однако их заслуги Отечество будет помнить всегда. Уничтожить отряд фашистских провокаторов, перевезти ценные бумаги, задержать диверсантов, организовать прикрытие для агентов – эти бойцы пойдут на все ради победы.