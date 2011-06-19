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Кайли 3D Кайли 3D
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Kylie - Aphrodite: Les Folies Tour 2011

Кайли 3D, 2012

2012
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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О фильме

Кайли исполнила все свои знаменитые хиты, включая «Can’t Get You Out Of My Head», «Spinning Around», а также песни с альбома «Aphrodite», ставшего платиновым - «All The Lovers», «Get Outta My Way» и другие. Концепция шоу была посвящена греческой мифологии в соответствии с новым альбомом Кайли. Костюмы для представления были специально созданы модным домом Dolce & Gabbana. В начале шоу певица предстает перед зрителями как богиня, а затем за два часа выступления меняет множество костюмов и образов. Золотые колесницы, летающие ангелы, танцевальный марафон – Кайли Миноуг устроила эпическое действо, финалом которого стала невероятная водная феерия, напоминающая настоящий цирк на воде.

Шоу в O2 Arena стало не только одним из самых зрелищных и дорогих за всю карьеру Кайли Миноуг, но и одним из самых сложных в техническом плане: многомиллионные декорации, высокотехнологичные 3D-камеры, визуальные эффекты и безупречный звук в формате 5.1 – все это вы увидите и услышите в фильме-концерте, который сняли режиссеры Уильям Бейкер и Маркус Винер в течение двух шоу подряд.

Тур Кайли Миноуг «Aphrodite Le Folies» прошел на пяти континентах, в 27 странах, 55 городах. Всего певица дала 77 концертов и провела в дороге более 150 часов. «Я невероятно горжусь этим туром, - говорит певица. – Мы сделали все возможное, чтобы фанаты получили невероятные ощущения от концертов. И я тем более в восторге, что теперь зрители смогут посмотреть это шоу в 3D-формате. Мы всем даем шанс очутиться на моем концерте в первом ряду!»

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 19 июня 2011
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Уильям Бейкер
В ролях
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кайли 3D 3 постера
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