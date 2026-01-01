"The Day Before" – это серия из четырех лент о последних часах накануне показов, о моде, труде, истериках, имидже и правде жизни современной моды.

Каждая лента посвящена 36 часам перед показом новой коллекции Proenza Schouler, Sonia Rykiel, Fendi и Jean Paul Gaultier. В центре внимания французского режиссера оказались люди, а не одежда, создаваемая ими. Благодаря «The Day Before» весь сложный и изматывающий процесс организации модных показов откроется изнутри – от показа Proenza Schouler, буквально за две минуты до начала которого дизайнерам пришлось перешивать несколько платьев, до шоу Готье, за два часа до начала которого была готова лишь половина коллекции.