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Постер сериала Женский форум
Постер сериала Женский форум
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Женский форум

Женский форум (2023 - …)

Strife 18+
Год выпуска 2023
Страна Австралия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

В центре внимания «Женского форума» находится журналистка из Австралии Эвелин Джонс, переживающая увольнение из СМИ, весьма болезненный развод и трудности с воспитанием детей. Но вместо того, чтобы сдаваться, она берет себя в руки и открывает первый в стране сайт для женщин под названием Eve. Там ее статья «Я развелась из-за белого вина» обретает вирусную славу, и вот уже тысячи посетительниц штурмуют блог героини и требуют продолжения. Вы узнаете, как Эвелин удалось из маленького женского форума вырастить настоящую медиаимперию и на какие жертвы пришлось пойти ради успеха.

Женский форум - трейлер второго сезона
Женский форум  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Ашер Кедди
Ашер Кедди
Мэтт Дэй
Tina Bursill
Бебе Беттенкурт
Эмма Ланг
Мария Анжелико
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.5 IMDb
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Сезоны
Женский форум - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Женский форум - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 8 эпизодов
 
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