В центре внимания «Женского форума» находится журналистка из Австралии Эвелин Джонс, переживающая увольнение из СМИ, весьма болезненный развод и трудности с воспитанием детей. Но вместо того, чтобы сдаваться, она берет себя в руки и открывает первый в стране сайт для женщин под названием Eve. Там ее статья «Я развелась из-за белого вина» обретает вирусную славу, и вот уже тысячи посетительниц штурмуют блог героини и требуют продолжения. Вы узнаете, как Эвелин удалось из маленького женского форума вырастить настоящую медиаимперию и на какие жертвы пришлось пойти ради успеха.