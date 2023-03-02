Они есть в доме у каждого человека: вы никогда не догадаетесь, чего до жути боится Кайли Миноуг

Кайли Миноуг известна публике как талантливая певица, собирающая на своих концертах огромные стадионы. Миллионы поклонников следят за каждым ее шагом, но мало кто догадывается, какой секрет вынуждена хранить знаменитость.

Дело в том, что Миноуг долгие годы страдает от весьма редкой фобии. Артистка боится обычных вешалок для одежды. Ее страшит и их внешний вид, и звуки, которые они издают, когда оказываются на рейле в шкафу.

«Проблема в том, что я ненавижу надевать вещи на вешалки», — рассказала исполнительница в беседе с журналистами.

Из-за фобии Миноуг пришлось полностью пересмотреть устройство своего гардероба. Она использует не привычные шкафы, а многочисленные полки. По словам певицы, она все выкладывает и не стремится прятать вещи. И особенно ей нравится хвастаться туфлями, которые занимают отдельные открытые ящики.