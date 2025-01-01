Меню
Персоны
Джулиан Шнабель
Награды
Награды и номинации Джулиана Шнабеля
Julian Schnabel
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джулиана Шнабеля
Оскар 2008
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучший режиссёр
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Green Drop Award
Победитель
Green Drop Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
UNICEF Award
Победитель
UNESCO Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Grand Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1996
Golden Lion
Номинант
