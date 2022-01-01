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Людмила Гаврилова
Людмила Гаврилова
Lyudmila Gavrilova
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Людмила Гаврилова
Lyudmila Gavrilova
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Дата рождения
17 ноября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Калуга, СССР (Россия)
Рост
167 см
Биография Людмилы Гавриловой
Родилась 17 ноября 1951 года. Калуга, СССР (Россия).
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Фильмография Людмилы Гавриловой
Невеста моего жениха
мелодрама
2013, Россия
0.0
Счастливый маршрут
мелодрама
2013, Россия
6.0
Новогодний брак
мелодрама
2012, Россия
5.0
Любить нельзя забыть
мелодрама
2012, Россия
5.0
Меня зовут Арлекино
драма
1988, СССР
6.0
Салон красоты
мелодрама
1985, СССР
5.0
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