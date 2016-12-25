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Киноафиша Сериалы Одиночество
Одиночество (2016 - 2016) Одиночество 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая девушка по имени Арина. Она никогда не мечтала о любви с первого взгляда, как многие ее сверстницы, даже не задумывалась, правда это или нет. Девушка просто внезапно поняла, что она влюблена. Это чувство потрясло ее. По счастью, оно оказалось взаимным. Молодые решили расписаться сразу после того, как жених Арины, Сергей, вернется из экспедиции. Но спустя несколько дней девушке сообщили, что ее возлюбленный погиб под завалами. Однако сердце подсказывает Арине, что он жив...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Людмила Гаврилова
Людмила Гаврилова
Иван Жвакин
Иван Жвакин
Татьяна Ташкова
Митя Лабуш
Митя Лабуш
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Одиночество - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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