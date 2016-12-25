В центре событий оказывается молодая девушка по имени Арина. Она никогда не мечтала о любви с первого взгляда, как многие ее сверстницы, даже не задумывалась, правда это или нет. Девушка просто внезапно поняла, что она влюблена. Это чувство потрясло ее. По счастью, оно оказалось взаимным. Молодые решили расписаться сразу после того, как жених Арины, Сергей, вернется из экспедиции. Но спустя несколько дней девушке сообщили, что ее возлюбленный погиб под завалами. Однако сердце подсказывает Арине, что он жив...