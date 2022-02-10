Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Владимир Жеребцов

Владимир Жеребцов

Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 декабря 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
179 см
Биография Владимира Жеребцова

Родился 7 декабря 1983 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Владимира Жеребцова
Невеста моего жениха
Невеста моего жениха
мелодрама 2013, Россия
0.0
Ее сердце
Ее сердце
мелодрама 2009, Украина
0.0
Пари
Пари
триллер 2008, Россия
6.0
Седьмой лепесток
Седьмой лепесток
комедия, мелодрама 2007, Украина
5.0
Вернуть Веру
Вернуть Веру
драма, мелодрама 2006, Украина
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Программиста вынуждают работать на преступную группировку в трейлере сериала KION «Технарь» В дальнейшем шоу покажут на Первом канале.
Написать
10 февраля 2022 10:00
KION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьеры Встреча с новыми героями состоится буквально через пару недель. 
Написать
2 февраля 2022 12:09
Все новости
Статьи о персоне
Масштабные сцены и провальные ляпы: чем запомнился новый «Склифосовский» Продолжение проекта многих разочаровало.
6 комментариев
13 февраля 2022 11:00
Все статьи
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши