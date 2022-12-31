«Про такой позор надо молчать»: народ опешил от откровений любовницы Миронова

Андрей Миронов был известен не только своей красотой, но и эффектной внешностью. В прославленного артиста влюблялись как его коллеги, так и поклонницы, а сам он не боялся заводить романы, даже когда был женат.

Так, по словам артистки Людмилы Гавриловой, она познакомилась со звездой экрана, когда служила в столичном Театре Сатиры. Первое время Миронов оказывал ей знаки внимания, а во время гастролей в Новосибирске не смог сдержаться и начал к ней приставать. Гаврилова тогда поняла, что не может сопротивляться настойчивому актеру и согласилась на отношения с ним.

«Я поняла, что деваться некуда. Пусть будет, раз так», — призналась артистка в шоу «Судьба человека».

Роман между Гавриловой и Мироновым продолжался в течение трех лет. Как призналась знаменитость, супруга Миронова Лариса Голубкина прекрасно знала об их связи, но закрывала на нее глаза. Лишь однажды она сказала сопернице, что той не стоит рассчитывать построить семью с Мироновым, который «привык к своему дому и положению вещей».

Расстались же артисты, когда Гаврилова встретила Александра Диденко, своего будущего супруга. В течение многих лет она держала в тайне роман со звездой «Бриллиантовой руки», который совсем не оценили поклонники знаменитостей. Многие фанаты признались, что спустя столько лет артистке не нужно было рассказывать о своих связях с женатым мужчиной, даже если тот считается легендой кинематографа.