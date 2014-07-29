Савельев решает выйти в отставку. Начальник искусственно затягивает процесс подписания рапорта, ведь Савельев не только его друг и классный сыщик, но и настоящий профессионал. Савельев, уроженец провинции, вдруг осознаёт, что проживание в мегаполисе уже ничего не даёт ему в отношении интереса к жизни. Конечно, повлияли на его решение и взаимоотношения с женой. Савельев год, как разведён. Савельев настаивает на своей отставке и уезжает на родину, в районный город N. Здесь от покойных родителей осталась квартира. Но главное, что у Савельева есть постоянная возможность ездить на кордон, жить и дышать в лесной глуши. Но к счастью или несчастью, профессия и высокая репутация не оставляют Савельева в покое. Его иногда привлекает к расследованиям местный прокурор, его однокашник – Черанёв. Но самое главное событие для Савельева – постигшая его любовь.