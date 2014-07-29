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Постер сериала Кордон следователя Савельева
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Киноафиша Сериалы Кордон следователя Савельева

Кордон следователя Савельева (2014 - 2014)

Kordon sledovatelya Saveleva 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Україна
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 26 часов 40 минут

О чем сериал

Савельев решает выйти в отставку. Начальник искусственно затягивает процесс подписания рапорта, ведь Савельев не только его друг и классный сыщик, но и настоящий профессионал. Савельев, уроженец провинции, вдруг осознаёт, что проживание в мегаполисе уже ничего не даёт ему в отношении интереса к жизни. Конечно, повлияли на его решение и взаимоотношения с женой. Савельев год, как разведён.  Савельев настаивает на своей отставке и уезжает на родину, в районный город N. Здесь от покойных родителей осталась квартира. Но главное, что у Савельева есть постоянная возможность ездить на кордон, жить и дышать в лесной глуши.  Но к счастью или несчастью, профессия и высокая репутация не оставляют Савельева в покое. Его иногда привлекает к расследованиям местный прокурор, его однокашник – Черанёв. Но самое главное событие для Савельева – постигшая его любовь.

В ролях
В ролях
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Евгений Ефремов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Кордон следователя Савельева - Сезон 1 Сезон 1
2014, 32 эпизода
 
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