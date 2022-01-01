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Во бору брусника
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Во бору брусника

Во бору брусника, 1988

1988 / СССР
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О фильме

Александр Петрович Егоров вернулся в родную деревню с фронта инвалидом. Через год овдовел, и на его попечении осталось четверо малолетних детей. Долгие годы Егоров жил один, а потом привел в дом новую жену — молодую соседку Ксению. Женщина была невестой младшего брата Александра Петровича, однако так и не дождалась жениха с войны. Ксения стала матерью для детей Егорова, а через несколько лет родила ему сына Василия —«поскрёбыша». Прошло 38 лет. Ребята выросли и покинули родное гнездо. Ксения и Александр Егоровы решили навестить своих чад и отправились в путь...

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Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 1988
Возраст 18+
Постер фильма Во бору брусника 1 постер
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