Во бору брусника, 1988

Александр Петрович Егоров вернулся в родную деревню с фронта инвалидом. Через год овдовел, и на его попечении осталось четверо малолетних детей. Долгие годы Егоров жил один, а потом привел в дом новую жену — молодую соседку Ксению. Женщина была невестой младшего брата Александра Петровича, однако так и не дождалась жениха с войны. Ксения стала матерью для детей Егорова, а через несколько лет родила ему сына Василия —«поскрёбыша». Прошло 38 лет. Ребята выросли и покинули родное гнездо. Ксения и Александр Егоровы решили навестить своих чад и отправились в путь...