Спектакль Сон в летнюю ночь

«Сон в летнюю ночь»: шекспировская комедия в новой интепретации на сцене Театра Гоголя

«Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира — это веселый и яркий спектакль, наполненный юмором и волшебными превращениями. Режиссером постановки выступил Антон Яковлев, который мастерски создал атмосферу, где стираются рамки между правдой и вымыслом.

Уникальная интерпретация

Действие комедии происходит в декорациях телевизионного шоу, что добавляет современный штрих к классике. В этой измененной, полуабсурдной реальности возможны любые чудеса и трансформации, которые меняют восприятие героев и становятся испытанием их чувств.

Награды и признание

Спектакль удостоен театральной премии газеты «Московский комсомолец» в номинации «Лучший спектакль Малой формы». Выбор онлайн-журнала Teatr to go: Ткач Основа в исполнении Кирилла Ковбаса был признан одной из десяти лучших мужских театральных ролей 2023 года.

Слова режиссера

Антон Яковлев, режиссер и художественный руководитель Театра им. Н. В. Гоголя, отмечает: «Эта пьеса для меня — гротескное выражение нашей жизни, которая иногда сама похожа на безумный сон. Крайние обстоятельства, как увеличительное стекло, проявляют то, что нам нужно изменить в себе, становятся вызовом, благодаря которому мы можем взглянуть на жизнь другими глазами».

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию шекспировской комедии. Яркие персонажи и неожиданная подача подарят вам незабываемые эмоции и заставят задуматься о самом главном.