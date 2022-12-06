Помните старшую сестру Жени из «Тимура и его команды»? Развал СССР сыграл с ней злую шутку

Людмила Гаврилова известна по ролям в советских картинах. Она сыграла старшую сестру Жени Ольгу в фильме «Тимур и его команда», появлялась в лентах «Мимино» и «Северная рапсодия». Что же стало потом с артисткой после успешных ролей в советских фильмах?

В СССР Гаврилова была востребованной театральной актрисой, однако спектакли забирали у нее все время. Это помешало ей сниматься в фильмах и реализовать свой талант на экране в полной мере. Из-за постоянной занятости актрисе приходилось не раз отказываться от главных ролей в кино. В конце 80-х, когда театр переживал не лучшие времена, Гаврилова переключилась на фильмы. Но грянули 90-е, и кризис затронул уже и сферу кино. В этот переломный для страны период талантливая актриса осталась без работы. Гаврилова оказалась не нужна ни театру, ни киноиндустрии.

После десяти сложнейших лет наступила новая эпоха, и актрисе, наконец, удалось выйти из тени. За последние 20 лет она появилась в сотне фильмов и телесериалов. Гаврилову можно увидеть в таких хитах, как «Ландыш серебристый», «Папины дочки» и «Глухарь».