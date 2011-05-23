Чтобы быть великолепным сыщиком, не нужно уметь играть на скрипке. Не требуется носить идеальные усы. Даже не обязательно курить сигару или употреблять викодин. Сегодня достаточно знать высшую математику, быть красивой блондинкой и уметь превосходно распутывать сложнейшие преступления. И еще необходимо иметь свой метод. Катя Лаврова — красивая дочка высокопоставленного начальника МВД, отличница с красным дипломом и лучший опер Управления. Она обладает мужской логикой, острым умом и отточенным чувством юмора. Еще недавно ее ждала прекрасная карьера, но неожиданно она ушла из отдела. Причину никому не объяснила. С тех пор работает внештатным консультантом криминальной полиции и помогает в раскрытии самых загадочных преступлений. Отыскать царские драгоценности раньше привидения, найти маньяка среди первокурсников, предотвратить сделку арт-контрабандистов на десять миллионов долларов, — с помощью обычных методов такие преступления раскрыть невозможно. Лаврова использует психологию, нелинейную логику и группу из 7 студентов Университета МВД, которые помогают ей.