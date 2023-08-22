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Рептилия
Reptile
Рептилия, 2023
2023 / США
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Жанр:
криминал
драма
триллер
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Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Грант Сингер
В ролях
Тэд Лакинбилл
Алисия Сильверстоун
Фрэнсис Фишер
Бенисио Дель Торо
Джастин Тимберлейк
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Детектив Бенисио Дель Торо расследует кошмарное дело в трейлере триллера «Рептилия»
Актер не только исполнил в фильме главную роль, но и написал сценарий.
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22 августа 2023 10:58
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