Рептилия, 2023

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Постер фильма Рептилии
6.6
Рептилии - Трейлер
Киноафиша Фильмы Рептилии
6.6

Рептилии

, 2023
Reptile
США / криминал, драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Рептилии
6.6
Рептилии - Трейлер
Рептилии  Трейлер

В ролях

Тэд Лакинбилл
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Judy Nichols
Фрэнсис Фишер
Фрэнсис Фишер
Camille Grady
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Tom Nichols
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Will Grady
Майкл Питт
Майкл Питт
Eli Phillips
Доменик Ломбардоззи
Доменик Ломбардоззи
Wally
Оуэн Тиг
Оуэн Тиг
Ато Эссандо
Ато Эссандо
Dan Cleary
Матильда Анна Ингрид Лутс
Матильда Анна Ингрид Лутс
Эрик Богосян
Эрик Богосян
Captain Robert Allen
Карл Глусман
Карл Глусман
Sam Gifford
Режиссер Грант Сингер
Сценарист Грант Сингер, Бенжамин Брюэр, Бенисио Дель Торо
Композитор Yair Elazar Glotman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 сентября 2023
Премьера в мире 7 сентября 2023
Дата выхода
29 сентября 2023 Великобритания 15
Производство Black Label Media
Другие названия
Reptile, Reptiles, Camaleões, Gad, Hidegvér, Reptiil, Reptil, Roplys, Suçlu, Thằn Lằn, Ερπετά, Плазуни, Рептил, Рептилии, レプタイル 蜥蜴, 冷血动物, 冷血動物, 卑鄙之人, 爬行动物, レプタイル －蜥蜴－, خزنده, 렙타일

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 3 октября 2023

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Рептилии - Трейлер
Рептилии Трейлер
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Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Критики разочаровались, но публике нравится: появились рецензии на фильм «Рептилии»
3 октября 2023 14:53 Критики разочаровались, но публике нравится: появились рецензии на фильм «Рептилии» Картину хвалят за атмосферу и актерскую игру, но ругают за отсутствие интриги.
Детектив Бенисио Дель Торо расследует кошмарное дело в трейлере триллера «Рептилия»
22 августа 2023 10:58 Детектив Бенисио Дель Торо расследует кошмарное дело в трейлере триллера «Рептилия» Актер не только исполнил в фильме главную роль, но и написал сценарий.
Опубликованы первые кадры из фильма «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Алисией Сильверстоун
21 августа 2023 16:10 Опубликованы первые кадры из фильма «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Алисией Сильверстоун В криминальном триллере также сыграл Джастин Тимберлейк.
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