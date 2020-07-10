«Грейхаунд»: Рецензия Киноафиши

1942 год. Вторая мировая война. Морской конвой союзников пытается пересечь Атлантический океан, чтобы доставить продовольствие и оружие из Америки в Европу. Безопасным этот путь назвать сложно. Самая эффективная защита в виде авиации может сопровождать корабли только в начале и конце движения. Большую часть времени конвой будет находиться в слепой зоне, прозванной «черной ямой», и может полагаться только на себя. Впереди эсминец ВМС США с позывным «Грейхаунд», возглавляемый Эрнстом Краузе. Для него это первый переход через Атлантику, что приумножает возложенную ответственность. Капитан плохо спит, переживая за каждую мелочь, и надеется, что Бог не покинет их в этой сложной миссии. Впереди корабли уже поджидает группа фашистских подлодок, прозванная «Волчьей стаей», готовая любой ценой не позволить достичь союзникам своей цели.

Грейхаунд

На первый план этого изнурительного, многодневного морского противостояния выходит хладнокровие капитана. Он главный творец местных побед, опирающийся на верный экипаж. Почти весь фильм мы будем наблюдать за действиями Эрнста Краузе, пытающегося переиграть врага и уберечь вверенных ему людей от гибели. Любая ошибка моментально вызывает гнетущее чувство вины. В самом начале напряжение держится на постоянных переговорах между капитанским мостиком и другими отсеками корабля. Экран заполняется морскими терминами, цифрами с координатами и постоянно меняющимся расстоянием до противника. За ними следует молниеносная реакция на происходящее с выкриками нового курса и еще более оглушительными внезапными маневрами — «право руля» и «лево руля». Удивительным образом авторам удалось поймать это напряжение и превратить баталии в пугающий триллер. Перед нами только бушующий, недружелюбный океан. Вся опасность скрыта от глаз. Ее видимость заменили звуки сонара и радара, не дающие забыть об угрозе, скрывающейся под водой. Переживания отпечатываются на лицах экипажа, сгущая атмосферу в узких помещениях корабля. Страх смерти перемешан с надеждой вновь ступить на твердую землю, парализуя и одновременно давая людям новые силы для борьбы.

Грейхаунд

Как это часто бывает, фашисты в картине полностью обезличены. Все, что мы видим — это редкие подлодки с устрашающими эмблемами, нарисованными на боевой рубке. Напоминает о себе противник торпедными выстрелами и завываниями в радиоэфире, внушая ужас экипажу Краузе. Большую часть времени фашисты прячутся, чтобы нанести подлый, неожиданный удар в спину. Сражаться с таким врагом нелегко даже самым смертоносным оружием. Только приказы и их четкое исполнение спасает жизни. Любая ошибка, просчет или несвоевременный чих может лишить возможности увидеть новый рассвет. Самым ценным в этой шахматной партии окажется самоотверженность людей, способных преодолевать любые трудности.

Грейхаунд

Несмотря на активность экипажа, он остается обезличенным и больше похож на единый организм. Сердцем и центром истории оказывается капитан. Вряд ли такое решение можно назвать рисковым, особенно если эту роль исполняет Том Хэнкс. Это далеко не самая эффектная работа, но актер отлично справляется с поставленной задачей. Ему удается показать глубину в образе набожного капитана, пронзительный взгляд которого постоянно устремлен вперед. Мы видим весь спектр эмоций через многозначительные профили и крупные планы на фоне бушующего океана и растерянного экипажа. Краузе отдает этой миссии себя без остатка, стирая ноги в кровь и подавая пример остальным. Для него даже смерть врага — это все равно убийство, наполняющее его сердце болью. Эта яркая борьба с самим собой и уже немолодым телом способна увлечь не меньше фашистских подлодок. Хэнкс не ограничился исполнением главной роли, выступив единственным сценаристом фильма. В его основу легли не реальные события, а роман «Добрый пастух» С. С. Форестера.

Грейхаунд

Проблемы картина начинает испытывать, как только камера смещается с капитанского мостика. Вторая половина «Грейхаунда» разбавляет приказы насыщенными баталиями и слишком заметной компьютерной графикой. Она видна: в кораблях, подлодках, выстрелах, взрывах и непокорном океане. В эти моменты фильм больше похож на компьютерную игру. Происходящее лишается ощущения надвигающейся опасности, напоминая, что перед нами всего лишь кино, в котором обязательно победит добро. Хотя и здесь создатели смогли найти подобие баланса. Как только обилие графики начинает утомлять, «Грейхаунд» моментально подходит к концу и дарит спасительный рассвет, пробуждающий американский патриотизм и гордость за очередной подвиг. Финал способен растрогать и заставляет вспомнить многочисленные видео с аплодисментами врачам, раздающимися с балконов домов по окончании их героической смены. Здесь овации дарят капитану остатки конвоя, позволяя наконец-то обрести крепкий заслуженный сон.

Грейхаунд

«Грейхаунд» должен был выйти на большом экране в начале лета, но в конечном итоге из-за закрытия кинотеатров права на показ отошли стриминговому сервису Apple TV+. Возможно, формат домашнего просмотра пойдет ему только на пользу. На экранах телевизора или ноутбука большое применение графики окажется не столь критичным, а крупные планы Тома Хэнкса не потеряют своей эффектности. Отсутствие конкурентов превращает «Грейхаунд» в одну из главных летних премьер, которая раньше могла остаться незамеченной. Это далеко не идеальный фильм, пропитанный американским патриотизмом, но он показывает непривычную для нас главу из Второй мировой войны, где столкновения происходили в океане. В период затишья можно радоваться и малому, тем более когда в центре оказывается блистательный Том Хэнкс.

Константин Киценюк