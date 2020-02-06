«Игры с огнем»: Рецензия Киноафиши

Капитан Джейк Карсон воспитывался отцом-пожарным и ничего кроме преданности ремеслу не знает. Свидания проваливает, благодарность от людей принимает со вскинутой от удивления бровью, призывает своих подопечных к дисциплине. Когда половина команды перебирается в большую лигу (часть Санта-Барбары), в его распоряжении остаются Родриго, пилот, который панически боится летать, Марк, неунывающий помощник капитана, и молчаливый, хмурый двухметровый бородач по кличке Топор. Новый вызов не заставляет себя ждать: из пламени в загоревшемся коттедже Джейк спасает троих детей. Это попадает в новости, и на Джейка обращает внимание пожилой командор из Санта-Барбары, находящийся в поиске замены себе. Совсем скоро он приедет в часть с проверкой, но как сохранить порядок, если спасенные дети вынуждены остаться с пожарными на ближайшие пару дней и им не сидится на месте?

«Игры с огнем» — важная ступенька в карьере Джона Сины, который, судя по ближайшим проектам, планирует достичь славы Скалы за пару-тройку лет. Впереди новый образ брата Доминика Торетто в «Форсаже», и самое время показать себя студиям с самых разных сторон. У него уже появилась своя маска: если Дуэйн Джонсон всегда был невозмутимым лидером, даже в самых нелепых ситуациях, будучи в балетной пачке или с крыльями феи, то Сина более беспощаден к своему имиджу — он может быть откровенно глупым, но все равно обаятельным фанатиком своего правого дела. Еще в спродюсированной Джаддом Апатоу комедии «Секса не будет» он осваивался в этой роли, подстраиваясь под одну абсурдную ситуацию за другой. «Игры» держатся на обаянии титульной команды пожарных. Что Джон Легуизамо, невозмутимо повторяющий исковерканные цитаты, что пластичный и гримасничающий Кигэн-Майкл Ки крадут сцены, в которых солируют. Другой бывший рестлер Тайлер Мэйн, как и Джон Сина, замыкает этот праздник броманса — он увлеченно участвует в девичьем чаепитии и всячески потакает появившейся в части пятилетней малышке.

Игры с огнем

Но у ветерана диснеевских и околодиснеевских семейных комедий Энди Фикмена («Снова ты», «Она — мужчина», «План игры», «Ведьмина гора») нет материала, достойного своего титульного ансамбля. Другой семейный проект студии Paramount — «Семья по-быстрому» выигрывал в том числе благодаря органичным детям-актерам. Но в «Играх с огнем» написанные на них геги отчаянно неудачны. Сюжетом движет повторенная дважды схема побега несовершеннолетнего трио из-под присмотра сборища пожарных, но это очевидные неудачные попытки избавиться от драматургического застоя, когда динамика окончательно начинает буксовать на месте. При идеалистическом соотношении взрослые воспитывают детей и наоборот. «Игры» разваливаются на части, стоит героям переместиться из своей части; даже педалирование темы огня, пожаров и прочих свойственных этой профессии атрибутов не настолько фатально, насколько выбивается из ритма фильма любая подобная вылазка.

Игры с огнем

На удачную шутку приходятся две неудачные, и между этими придумками Фикмен забывает придерживаться баланса в экранной условности, отчего отчаянное комикование резко обрывается серьезным и нравоучительным посылом. «Игры» — по-своему исчезающая из репертуара кинотеатра жанровая история. Подобные концепции давно перекочевали на стриминги, и в этом смысле его просмотр становится ностальгическим путешествием в те времена, когда на больших экранах такие семейные комедии появлялись с регулярностью раз в один-два месяца. Но для семейного просмотра хватит и оптимизма фильма, и появляющейся то и дело в кадре собаки, которая наводит страх на всех, кроме маленькой пятилетней девочки, и харизмы Джона Сины.

Антон Фомочкин