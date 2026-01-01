Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Кэмерон Брайт
Cameron Bright
Киноафиша
Персоны
Кэмерон Брайт
Кэмерон Брайт
Cameron Bright
Дата рождения
26 января 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Люди Икс. Последняя битва
(2006)
7.4
Джуно
(2007)
7.4
Звездные врата: ЗВ-1
(1997)
Фильмография Кэмерон Брайт
4.7
Последняя девушка
Final Girl
ужасы, триллер
2015, США
6.8
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
The Twilight Saga: Breaking Dawn
мелодрама, фэнтези
2012, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
4.2
Последние часы Земли
Earth's Final Hours
фантастика, боевик, триллер
2011, Канада
6.2
Американская интрижка
An American Affair
драма
2009, США
7.4
Джуно
Juno
комедия, драма
2007, США
Смотреть трейлер
4.8
Миллион на Рождество
Christmas in Wonderland
семейный, комедия
2007, США / Канада
5.5
Ультрафиолет
Ultraviolet
фантастика, триллер, боевик, ужасы
2006, США
Рецензия
7.1
Беги без оглядки
Running Scared
боевик, драма, триллер, криминал
2006, Германия / США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить