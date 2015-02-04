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Постер к сериалу Трудности ассимиляции
Постер к сериалу Трудности ассимиляции
Постер к сериалу Трудности ассимиляции
Постер к сериалу Трудности ассимиляции
Постер к сериалу Трудности ассимиляции
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
5 постеров
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Трудности ассимиляции

Трудности ассимиляции (2015 - 2020)

Fresh Off the Boat 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 58 часов 0 минут
О чем сериал

Американский комедийный сериал «Трудности ассимиляции» – это история о смешанном азиатско-американском семействе, которое в начале 90-х годов переезжает из огромного Вашингтона в уютный городок Орландо, расположенный в штате Флорида. Они собираются открыть там ресторан, который будет специализироваться на восточных мясных блюдах. Но переезд повергает главных героев в культурный шок, ведь в этих краях нет китайского квартала. Зато на новом месте их ожидает немало приключений и интересных знакомств.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Нахнатчка Кхан
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рэй Уайз
Рэй Уайз Marvin Ellis
Hudson Yang Eddie Huang
Lucille Soong Jenny Huang
Рэндолл Парк
Рэндолл Парк Louis Huang
Констанс Ву
Констанс Ву Jessica Huang
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Трудности ассимиляции - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Трудности ассимиляции - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 24 эпизода
 
Трудности ассимиляции - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 23 эпизода
 
Трудности ассимиляции - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 19 эпизодов
 
Трудности ассимиляции - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 22 эпизода
 
Трудности ассимиляции - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 15 эпизодов
 
Кадры из сериала
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