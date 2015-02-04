Американский комедийный сериал «Трудности ассимиляции» – это история о смешанном азиатско-американском семействе, которое в начале 90-х годов переезжает из огромного Вашингтона в уютный городок Орландо, расположенный в штате Флорида. Они собираются открыть там ресторан, который будет специализироваться на восточных мясных блюдах. Но переезд повергает главных героев в культурный шок, ведь в этих краях нет китайского квартала. Зато на новом месте их ожидает немало приключений и интересных знакомств.