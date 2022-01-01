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Николай Олейник
Николай Олейник
Mykola Oliynyk
О персоне
Фильмография
Николай Олейник
Mykola Oliynyk
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Дата рождения
20 января 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Матусов, Черкасская область, СССР (Украина)
Рост
180 см
Биография Николая Олейника
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Фильмография Николая Олейника
Бедная LIZ
мелодрама
2013, Россия / Украина
7.0
Влюбленные
мелодрама, драма, комедия
2011, Украина
0.0
Оттепель
мелодрама
2008, Украина
5.0
Приключения Верки Сердючки
комедия, мюзикл
2006, Россия
5.0
Седьмой маршрут
комедия, драма
1997, Украина
6.0
Подарок на именины
драма
1991, СССР
7.0
Грешник
комедия
1988, СССР
6.0
Без сына не приходи
комедия
1986, СССР
6.0
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