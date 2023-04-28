Кое-кто умер, а вы и не знали: главная тайна «Смешариков» наконец-то раскрыта

Сериал «Смешарики» начал выходить на отечественном телевидении в 2004 году. За годы эфира с героями случилось немало приключений, а армия поклонников только увеличивается. При этом главная тайна мультфильма так и осталась нераскрытой.

Дело в том, что в нескольких первых эпизодах зрители слышат приятный голос рассказчика. Закадровый герой объясняет, что же приключится с героями в очередной серии, а в конце делится философскими рассуждениями. Поклонники не скрывали свою любовь к рассказчику, но уже спустя несколько эпизодов он вдруг пропал из сериала.

Фанаты долго не могли понять, что же случилось с загадочным героем и почему серии не заканчиваются привычными рассуждениями. Зрители строили множество теорий, но все они были далеки от правды. Как оказалось, рассказчик, артист Игорь Дмитриев, после продолжительной болезни скончался 25 января 2008 года. Он успел принять участие лишь в нескольких сериях, а после его смерти создатели решили не нанимать нового.

В итоге «Смешарики» остались без закадрового голоса, а продюсеры предпочли не заменять Дмитриева на другого артиста.