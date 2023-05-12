Такого в СССР простить не смогли: звезду «Собаки на сене» изгнали из театра не просто так

Советский актер Игорь Дмитриев обладал ярким и узнаваемым типажом. У него была красивая аристократичная внешность, которая обеспечила ему роли во многих исторических картинах. Но были и темные пятна в карьерной биографии Дмитриева.

Однажды Игоря Борисовича уволили из драматического театра им. Комиссаржевской, в котором он прослужил почти 20 лет. Причиной тому стал неслыханный по тем временам поступок — актер съездил в Италию, чтобы навестить друзей.

Дмитриев заранее отпросился у директора и объяснил, с какой целью он собрался за границу. Но это не помогло. Актера показательно уволили, чтобы остальным было неповадно разъезжать по капстранам без веских на то причин. Игоря Борисовича от позорного увольнения не спасли ни его статус, ни регалии, поскольку слишком вопиющим был его поступок. Правда, позднее директор одумался и хотел вернуть Дмитриева в театр, но получил отказ.

Актер известен по многим советским хитам. В комедии «Собака на сене» он сыграл графа Федерико, в драме «Тихий Дон» — Евгения, соблазнившего несчастную Аксинью. Также Дмитриева можно увидеть в лентах «Хождение по мукам», «Старая, старая сказка», «На исходе лета» и в других картинах.