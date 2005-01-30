Сериал «Золотой теленок» – это российская комедийная экранизация знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. События разворачиваются в 20-е годы прошлого века. Искатель легких денег и приключений, сын турецкоподданного Остап Бендер, чудом выживший после поиска двенадцати стульев, снова возвращается в дело. Великий комбинатор находит очередной способ заработать кругленькую сумму. Для этого ему нужно обвести вокруг пальца подпольного миллионера Корейко, после чего он собирается уехать в Рио-де-Жанейро.