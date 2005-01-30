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Киноафиша Сериалы Золотой теленок

Золотой теленок (2005 - …)

Золотой теленок 12+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 16 минут
О чем сериал

Сериал «Золотой теленок» – это российская комедийная экранизация знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. События разворачиваются в 20-е годы прошлого века. Искатель легких денег и приключений, сын турецкоподданного Остап Бендер, чудом выживший после поиска двенадцати стульев, снова возвращается в дело. Великий комбинатор находит очередной способ заработать кругленькую сумму. Для этого ему нужно обвести вокруг пальца подпольного миллионера Корейко, после чего он собирается уехать в Рио-де-Жанейро.

В ролях
В ролях
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Золотой теленок - Сезон 1 Сезон 1
2005, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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