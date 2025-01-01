Спектакль Поздняя любовь

Спектакль с Леонидом Каневским в главной роли

На сцене театра уже ровно десять лет продолжается успешный показ спектакля «Поздняя любовь», в котором блистательно играют Леонид Каневский и Клара Новикова. Эта пьеса основана на рассказе Исаака Башевиса-Зингера, адаптированном для российской аудитории Валерием Мухарьямовым. Режиссером спектакля выступил известный израильский мастер Евгений Арье.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — одинокий и богатый еврейский эмигрант из Майами, который неожиданно знакомится с новой соседкой. Вскоре он начинает испытывать к ней симпатию, что приводит к неожиданным поворотам в его жизни. Пьеса затрагивает темы любви, одиночества и поиска счастья в зрелом возрасте.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и мудрый спектакль, который продолжает трогать сердца зрителей.