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Поздняя любовь
Киноафиша Поздняя любовь

Спектакль Поздняя любовь

Антреприза по Исааку Башевис-Зингеру 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль с Леонидом Каневским в главной роли

На сцене театра уже ровно десять лет продолжается успешный показ спектакля «Поздняя любовь», в котором блистательно играют Леонид Каневский и Клара Новикова. Эта пьеса основана на рассказе Исаака Башевиса-Зингера, адаптированном для российской аудитории Валерием Мухарьямовым. Режиссером спектакля выступил известный израильский мастер Евгений Арье.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — одинокий и богатый еврейский эмигрант из Майами, который неожиданно знакомится с новой соседкой. Вскоре он начинает испытывать к ней симпатию, что приводит к неожиданным поворотам в его жизни. Пьеса затрагивает темы любви, одиночества и поиска счастья в зрелом возрасте.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и мудрый спектакль, который продолжает трогать сердца зрителей. 

Режиссер
Евгений Арье
В ролях
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Клара Новикова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 750 ₽
Казань, 9 сентября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь

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