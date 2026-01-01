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Leonid Kanevskiy
Leonid Kanevskiy Leonid Kanevskiy
Kinoafisha Persons Leonid Kanevskiy

Leonid Kanevskiy

Leonid Kanevskiy

Date of Birth
2 May 1939
Age
87 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor, Voice actor, Dramatic actor

Popular Films

Sledstvie veli... 7.6
Sledstvie veli... (2006)
Vernite Reksa 7.6
Vernite Reksa (1975)
Otvetnaya mera 7.6
Otvetnaya mera (1975)

Filmography

Rajskij 6.2
Rajskij
Detective 2024, Russia
Olive i roboty 6.2
Olive i roboty
Comedy, Sci-Fi 2023, Russia
Zapiski otelera #Gelveciya 6.9
Zapiski otelera #Gelveciya
Comedy 2020, Russia
Otel schastlivyh serdec
Otel schastlivyh serdec
Romantic, 2018, Russia
What Men Talk About. Continuation 6.9
What Men Talk About. Continuation O chyom govoryat muzhchiny. Prodolzhenie
Comedy 2018, Russia
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Ilfipetrov 7.3
Ilfipetrov Ilfipetrov
Animation, Documentary 2013, Russia
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Cars 2 7
Cars 2 Cars 2
Animation, Comedy, Family 2011, USA
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Tickets
Sledstvie veli... 7.6
Sledstvie veli...
Reality-TV 2006, Russia
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