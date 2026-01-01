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Leonid Kanevskiy
Leonid Kanevskiy
Kinoafisha
Persons
Leonid Kanevskiy
Leonid Kanevskiy
Leonid Kanevskiy
Date of Birth
2 May 1939
Age
87 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor
,
Voice actor
,
Dramatic actor
Popular Films
7.6
Sledstvie veli...
(2006)
7.6
Vernite Reksa
(1975)
7.6
Otvetnaya mera
(1975)
Filmography
6.2
Rajskij
Detective
2024, Russia
6.2
Olive i roboty
Comedy, Sci-Fi
2023, Russia
6.9
Zapiski otelera #Gelveciya
Comedy
2020, Russia
Otel schastlivyh serdec
Romantic,
2018, Russia
6.9
What Men Talk About. Continuation
O chyom govoryat muzhchiny. Prodolzhenie
Comedy
2018, Russia
Watch trailer
7.3
Ilfipetrov
Ilfipetrov
Animation, Documentary
2013, Russia
Watch trailer
7
Cars 2
Cars 2
Animation, Comedy, Family
2011, USA
Watch trailer
Tickets
7.6
Sledstvie veli...
Reality-TV
2006, Russia
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