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Киноафиша Сериалы Следствие вели...

Следствие вели... (2006 - …)

Sledstvie veli... 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 19 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность телешоу 462 часа 45 минут

О чем телешоу

Эти преступления по своей наглости, хитрости и жестокости потрясли всю советскую страну. Их зачинщики бросали вызов целой системе правоохранительных органов и КГБ Их имена впервые были связаны в СССР с понятиями «маньяк», «террорист», «оборотень в погонах», «антикварная мафия». Почему была угроза срыва Олимпиады 80 в Москве, и кто в действительности стоял за организацией первых кооперативов? Как угоняла самолет семья Овечкиных, и кто воплотил в советскую реальность ужасный персонаж Ганнибала Лектора? Как был ограблен Госбанк, и что скрывалось за фасадом антиалкогольной кампании в СССР?

В ролях
В ролях
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.6 IMDb
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Сезоны
Следствие вели... - Сезон 1 Сезон 1
2006, 32 эпизода
 
Следствие вели... - Сезон 2 Сезон 2
2007, 36 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 3 Сезон 3
2008, 32 эпизода
 
Следствие вели... - Сезон 4 Сезон 4
2009, 26 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 5 Сезон 5
2009, 32 эпизода
 
Следствие вели... - Сезон 6 Сезон 6
2011, 30 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 7 Сезон 7
2012, 35 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 8 Сезон 8
2013, 34 эпизода
 
Следствие вели... - Сезон 9 Сезон 9
2014, 33 эпизода
 
Следствие вели... - Сезон 10 Сезон 10
2015, 35 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 11 Сезон 11
2016, 34 эпизода
 
Следствие вели... - Сезон 12 Сезон 12
2017, 35 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 13 Сезон 13
2018, 36 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 14 Сезон 14
2019, 36 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 15 Сезон 15
2020, 36 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 16 Сезон 16
2021, 36 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 17 Сезон 17
2022, 36 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 18 Сезон 18
2023, 36 эпизодов
 
Следствие вели... - Сезон 19 Сезон 19
2024, 7 эпизодов
 
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