Эти преступления по своей наглости, хитрости и жестокости потрясли всю советскую страну. Их зачинщики бросали вызов целой системе правоохранительных органов и КГБ Их имена впервые были связаны в СССР с понятиями «маньяк», «террорист», «оборотень в погонах», «антикварная мафия». Почему была угроза срыва Олимпиады 80 в Москве, и кто в действительности стоял за организацией первых кооперативов? Как угоняла самолет семья Овечкиных, и кто воплотил в советскую реальность ужасный персонаж Ганнибала Лектора? Как был ограблен Госбанк, и что скрывалось за фасадом антиалкогольной кампании в СССР?