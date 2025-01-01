По мотивам одноименной пьесы Тамары Габбе. Вольный средневековый город с величественным замком, живописной рыночной площадью и уютными домами покоряют войска злобного рыцаря де Моликорна. Гнусный тиран рассылает повсюду шпионов, вербует доносчиков и собирается жениться на первой красавице - Веронике с утонченным обликом Марианны Вертинской. Но свободолюбивый горбун Караколь, которому напророчено избавление от горба и свадьба с Вероникой, собирает униженных жителей на бой против завоевателей...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 19 минут
Год выпуска1965
Премьера в мире12 декабря 1965
Дата выхода
12 декабря 1965
Россия
12 декабря 1965
СССР
20 декабря 1965
США
ПроизводствоBelarusfilm
Другие названия
Gorod masterov, Город мастеров, Najazd czarnego księcia, The City of Masters