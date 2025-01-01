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Киноафиша Фильмы Город мастеров

Город мастеров

Gorod masterov 18+
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О фильме

По мотивам одноименной пьесы Тамары Габбе. Вольный средневековый город с величественным замком, живописной рыночной площадью и уютными домами покоряют войска злобного рыцаря де Моликорна. Гнусный тиран рассылает повсюду шпионов, вербует доносчиков и собирается жениться на первой красавице - Веронике с утонченным обликом Марианны Вертинской. Но свободолюбивый горбун Караколь, которому напророчено избавление от горба и свадьба с Вероникой, собирает униженных жителей на бой против завоевателей...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 12 декабря 1965
Дата выхода
12 декабря 1965 Россия
12 декабря 1965 СССР
20 декабря 1965 США
Производство Belarusfilm
Другие названия
Gorod masterov, Город мастеров, Najazd czarnego księcia, The City of Masters
Режиссер
Владимир Бычков
В ролях
Георгий Лапето
Лев Лемке
Савелий Крамаров
Савелий Крамаров
Зиновий Гердт
Зиновий Гердт
Владимир Козлов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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