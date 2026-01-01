В очередной серии знатокам предстоит раскрыть сразу два дела, которые тесно переплетаются между собой. Милиция уже давно разыскивает вора-гастролера Глеба Царапова, предпочитающего выходить на дело ровно в полдень. Тем временем в столице действует банда, занимающаяся угоном и незаконной продажей автомобилей. Молодая женщина Раиса Глазунова становится очередной жертвой мошенников, но обращаться к блюстителям порядка не спешит, ведь никаких доказательств у нее нет. Раиса решает выследить бандитов самостоятельно, и тут ее пути пересекаются с Цараповым. Между героями возникает симпатия…