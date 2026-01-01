Оповещения от Киноафиши
Следствие ведут знатоки: Полуденный вор

Следствие ведут знатоки: Полуденный вор

Следствие ведут знатоки: Полуденный вор 18+
В очередной серии знатокам предстоит раскрыть сразу два дела, которые тесно переплетаются между собой. Милиция уже давно разыскивает вора-гастролера Глеба Царапова, предпочитающего выходить на дело ровно в полдень. Тем временем в столице действует банда, занимающаяся угоном и незаконной продажей автомобилей. Молодая женщина Раиса Глазунова становится очередной жертвой мошенников, но обращаться к блюстителям порядка не спешит, ведь никаких доказательств у нее нет. Раиса решает выследить бандитов самостоятельно, и тут ее пути пересекаются с Цараповым. Между героями возникает симпатия…

  • «Полуденный вор» – восемнадцатый по счету фильм из цикла «Следствие ведут знатоки». 
  • Именно в этой серии «Знатоков» впервые появляется персонаж Аристарха Ливанова – полковник Алексеев, ставший новым начальником Знаменского и Томина. 
  • Предыдущий фильм «Он где-то здесь» вышел на экраны в 1982 году. Трехлетний перерыв в съемках (до этого серии выходили практически каждый год) был связан со смертью Леонида Брежнева и уходом с поста главы МВД Николая Щелокова, выполнявшего роль куратора сериала. 
  • Впервые за всю историю показа «Знатоков» песню «Незримый бой», звучавшую в титрах, сменила другая песня на стихи Роберта Рождественского.

Талантливый вор-гастролер, предпочитающий наносить «визиты» в полдень, вступается за молодую женщину, ставшую жертвой банды угонщиков автомобилей.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 1985
Производство Tsentralnoe Televidenie
Другие названия
Poludennyy vor, Experts Are Investigating: Midday Thief, Sledstvie vedut znatoki 18, Sledstvie vedut znatoki: Polydennyy vor, The Midday Thief, Полуденный вор
Режиссер
Виктор Турбин
В ролях
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Георгий Мартынюк
Георгий Мартынюк
Эльза Леждей
Эльза Леждей
Марина Неелова
Марина Неелова
Сергей Сазонтьев
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
