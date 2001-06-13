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Эльза Леждей 2 фотографии
Эльза Леждей Elsa Lezhdey
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Эльза Леждей

Elsa Lezhdey

Дата рождения
19 февраля 1933
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
13 июня 2001
Место рождения
Севастополь, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Биография Эльза Леждей

Эльза Ивановна Леждей - советская актриса театра и кино. Появилась на свет 19 февраля 1933 (Севастополь, Украина).
Наиболее известна по фильмам Sledstvie vedut znatoki: Polydennyy vor (1985), Следствие ведут знатоки: Любой ценой (1977), Баллада о солдате (1959) и сериалу Следствие ведут знатоки (1971 - 2003).

Популярные фильмы

Баллада о солдате 8.0
Баллада о солдате (1959)
До свидания, мальчики! 7.6
До свидания, мальчики! (1964)
Шли солдаты 7.4
Шли солдаты (1959)

Фильмография Эльза Леждей

Следствие ведут знатоки: Мафия 6.7
Следствие ведут знатоки: Мафия Следствие ведут знатоки: Мафия
детектив 1989, СССР
Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета 6.3
Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета
криминал 1988, СССР
Следствие ведут знатоки: Бумеранг 6.6
Следствие ведут знатоки: Бумеранг Bumerang
криминал 1987, СССР
Следствие ведут знатоки: Полуденный вор 7.4
Следствие ведут знатоки: Полуденный вор Следствие ведут знатоки: Полуденный вор
криминал, детектив 1985, СССР
Смерть на взлете 6.7
Смерть на взлете Smert na vzlyote
триллер 1983, СССР
Онлайн
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом 7.3
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом Podpasok s ogurtsom
криминал 1979, СССР
Следствие ведут знатоки: До третьего выстрела 6.8
Следствие ведут знатоки: До третьего выстрела Do tretego vystrela
криминал 1978, СССР
Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме 7.1
Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме Следствие ведут знатоки: Букет на приеме
криминал 1978, СССР
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Фотографии Эльза Леждей

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