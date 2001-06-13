Эльза Леждей

Как ее в «ЗнаТоКи» взяли? Зиночка Кибрит была не той, кем ее привыкли считать
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«Следствие ведут знатоки»: роль Кибрит сыграла с актрисой злую шутку
Эльза Ивановна Леждей - советская актриса театра и кино. Появилась на свет 19 февраля 1933 (Севастополь, Украина).
Наиболее известна по фильмам Sledstvie vedut znatoki: Polydennyy vor (1985), Следствие ведут знатоки: Любой ценой (1977), Баллада о солдате (1959) и сериалу Следствие ведут знатоки (1971 - 2003).