Сериал «Отель счастливых сердец» – это комедийная мелодрама о семейном бизнесе. Вера – молодая самодостаточная женщина. После загадочного исчезновения супруга в джунглях Африки она одна воспитывает двух дочерей и сама содержит семью. Она открывает небольшую гостиницу, в которой всегда царит домашний уют и идеальный порядок. Такого же порядка Вера хочет добиться и в собственной жизни, но это оказывается куда сложнее. Взрослые дочери выходят из-под контроля, а блудный муж возвращается с африканской любовницей.