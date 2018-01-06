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Киноафиша Сериалы Отель счастливых сердец
Отель счастливых сердец (2018 - 2018) Отель счастливых сердец 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Отель счастливых сердец» – это комедийная мелодрама о семейном бизнесе. Вера – молодая самодостаточная женщина. После загадочного исчезновения супруга в джунглях Африки она одна воспитывает двух дочерей и сама содержит семью. Она открывает небольшую гостиницу, в которой всегда царит домашний уют и идеальный порядок. Такого же порядка Вера хочет добиться и в собственной жизни, но это оказывается куда сложнее. Взрослые дочери выходят из-под контроля, а блудный муж возвращается с африканской любовницей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Мария Куликова
Мария Куликова
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Андрей Барило
Анна Андрусенко
Анна Андрусенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отель счастливых сердец - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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