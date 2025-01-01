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Продавец дождя
Билеты от 1500₽
Киноафиша Продавец дождя

Спектакль Продавец дождя

Постановка
Сфера 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Постановка Александра Коршунова по одноименной пьесе Ричарда Нэша

В театре «Сфера» представлена постановка пьесы, где в доме фермера Карри, охваченного мучительной засухой, появляется таинственный человек по имени Билл Старбак. Он предлагает необычное и почти невозможное: «продать» дождь, столь необходимый всем жителям, страдающим от засухи.

Чудо или обман?
Единственное условие, которое Старбак выдвигает — это верить в возможность чуда. Вопрос, который остаётся центральным в спектакле, — можно ли верить в чудо и стоит ли доверять человеку, который предлагает невозможное. Этот спектакль затрагивает тему веры, надежды и человеческой жадности.

Пробуждение веры и надежды
Сюжет пьесы поднимает важные вопросы о том, как в условиях безысходности люди готовы цепляться за любую надежду, готовые поверить в чудо, даже если оно кажется не более чем обманом.

Режиссер
Александр Коршунов
Александр Коршунов
В ролях
Дмитрий Ячевский
Алексей Суренский
Дмитрий Триумфов
Екатерина Богданова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 3000 ₽
19 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1500 ₽
2 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1500 ₽
23 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1500 ₽

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