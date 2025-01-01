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Раскас
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Спектакль Раскас

Постановка
Сфера 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по семи рассказам Василия Шукшина о настоящей деревенской жизни

Молодая режиссер Юлия Беляева создала добрый, веселый и живой спектакль по семи рассказам Василия Шукшина, который переносит зрителей в уникальный мир деревенской жизни. Сюжет, пропитанный шукшинским юмором и искренностью, погружает в атмосферу простоты и самобытности, раскрывая узнаваемые «шукшинские» образы.

Тема любви в «Семи рассказах»
Все семь рассказов объединяет тема любви, в которой ярко проявляется разнообразие человеческих чувств. В спектакле любовь предстает в разных ипостасях: от тихого счастья взаимопонимания и терпения в «Светлых душах», до мучительного самоистязания в «Жена мужа в Париж провожала». Тут и приторное самолюбование в «Чередниченко и цирк», и долгие годы привычки в браке в «Одни», и необъяснимая страсть с первого взгляда в «Степкиной любви». Каждый рассказ наполнен глубоким смыслом, а вместе они образуют утонченную литературную композицию.

Искрометный и душевный спектакль
В театре «Сфера» этот спектакль становится не просто историей о деревенской жизни, а настоящим праздником для души, благодаря колоритным персонажам и искрометному юмору.

 

Режиссер
Юлия Беляева
Юлия Беляева
В ролях
Александр Коршунов
Александр Коршунов
Дмитрий Ячевский
Дмитрий Ячевский
Татьяна Филатова
Татьяна Бурдовицына
Павел Гребенников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1000 ₽
18 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1000 ₽
1 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1000 ₽
16 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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