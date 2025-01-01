Спектакль Незнайка и его друзья

«Приключения Незнайки и его друзей» в Театре «Сфера»

Режиссёр Александр Коршунов поставил спектакль, предназначенный для самых искренних, но в то же время самых строгих зрителей – детей старше 3 лет. В основу новой постановки легли знаменитые «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова, написанные в 1954 году.

Любимые истории о «коротышках»

Главный режиссёр выбрал пьесу самого Николая Носова «Незнайка учится» в сценической редакции театра «Сфера». Этот выбор был вдохновлён личной любовью к книгам Носова, которые Александр Коршунов читал своим детям, а теперь с радостью читает внукам. «Приключения Незнайки» – удивительно добрые, смешные и поучительные истории, полные юмора и мудрости, которые подойдут для зрителей всех возрастов, включая самых маленьких.

История о дружбе и вере

В центре постановки – Незнайка, персонаж, который в силу своего характера не может найти себе призвание. Однако благодаря поддержке и любви друзей, особенно героини по имени Ромашка, Незнайка обретает веру в себя и находит свой путь. Спектакль обещает быть тёплым, весёлым и добрым, с яркими персонажами и важным посланием о дружбе, поддержке и вере в себя.

Роль Незнайки

Главную роль в спектакле исполнил Дмитрий Триумфов, который рассказывает, что его герой, несмотря на трудности, находит свой путь к успеху благодаря любви и поддержке своих друзей.