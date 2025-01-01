Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Незнайка и его друзья
Билеты от 1000₽
Киноафиша Незнайка и его друзья

Спектакль Незнайка и его друзья

Постановка
Сфера 0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Приключения Незнайки и его друзей» в Театре «Сфера»

Режиссёр Александр Коршунов поставил спектакль, предназначенный для самых искренних, но в то же время самых строгих зрителей – детей старше 3 лет. В основу новой постановки легли знаменитые «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова, написанные в 1954 году.

Любимые истории о «коротышках»
Главный режиссёр выбрал пьесу самого Николая Носова «Незнайка учится» в сценической редакции театра «Сфера». Этот выбор был вдохновлён личной любовью к книгам Носова, которые Александр Коршунов читал своим детям, а теперь с радостью читает внукам. «Приключения Незнайки» – удивительно добрые, смешные и поучительные истории, полные юмора и мудрости, которые подойдут для зрителей всех возрастов, включая самых маленьких.

История о дружбе и вере
В центре постановки – Незнайка, персонаж, который в силу своего характера не может найти себе призвание. Однако благодаря поддержке и любви друзей, особенно героини по имени Ромашка, Незнайка обретает веру в себя и находит свой путь. Спектакль обещает быть тёплым, весёлым и добрым, с яркими персонажами и важным посланием о дружбе, поддержке и вере в себя.

Роль Незнайки
Главную роль в спектакле исполнил Дмитрий Триумфов, который рассказывает, что его герой, несмотря на трудности, находит свой путь к успеху благодаря любви и поддержке своих друзей.

Режиссер
Александр Коршунов
Александр Коршунов
В ролях
Дмитрий Триумфов
Антон Алипов
Дмитрий Бероев
Сергей Загорельский
Алексей Суренский

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
12:00 от 1000 ₽
26 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
12:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Багдадский вор и черная магия
12+
Мюзикл Премьера
Багдадский вор и черная магия
27 сентября в 18:00 Театр им. Маяковского
от 1000 ₽
Цилиндр
16+
Комедия Премьера
Цилиндр
13 сентября в 19:00 Театр на Трубной
от 1800 ₽
Двое
16+
Иммерсивный
Двое
15 августа в 19:00 Пространство Camera
от 15000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше