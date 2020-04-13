Меню
Киноафиша Сериалы Зулейха открывает глаза

Зулейха открывает глаза (2020 - 2020)

Экранизация бестселлера Гузель Яхиной о раскулачивании Зулейха открывает глаза 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут

О чем сериал

Зима 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, «деклассированные элементы» и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все они отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главные из которых – испытание любовью и прощением. Чтобы выжить, нужно любить. Даже если это любовь к злейшему врагу. Чтобы выжить, нужно простить. Себя, других, свою судьбу – страшную, и свою родину – жестокую. Даже саму историю, в которой, как и в каждой человеческой жизни, так мало справедливости.

 

В ролях
Сергей Маковецкий
Чулпан Хаматова
Юлия Пересильд
Елена Шевченко
Ильяр Абдуллаев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

Сезоны
Зулейха открывает глаза - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Кадры из сериал
