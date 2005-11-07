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Николай Трофимов
Николай Трофимов
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Николай Трофимов
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Дата рождения
21 января 1920
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
7 ноября 2005
Карьера
Актер
Биография Николая Трофимова
Родился 21 января 1920 года. Севастополь, РСФСР (Россия).
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Фильмография Николая Трофимова
Город без солнца
триллер, драма
2006, Россия
7.0
Дядя Ваня
драма
1986, СССР
7.0
В старых ритмах
комедия, мюзикл, криминал
1982, СССР
6.0
Отцы и деды
комедия, мелодрама
1982, СССР
7.0
Вот такие чудеса
комедия, мюзикл
1982, СССР
0.0
Летние гастроли
комедия, мелодрама
1979, СССР
0.0
Степь
драма, исторический
1977, СССР
6.0
Табачный капитан
исторический, комедия, мюзикл
1972, СССР
7.0
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