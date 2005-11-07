Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Николай Трофимов

Николай Трофимов

Николай Трофимов
Николай Трофимов
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 января 1920
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
7 ноября 2005
Карьера
Актер
Биография Николая Трофимова

Родился 21 января 1920 года. Севастополь, РСФСР (Россия).

Фильмография Николая Трофимова
Город без солнца
Город без солнца
триллер, драма 2006, Россия
7.0
Дядя Ваня
Дядя Ваня
драма 1986, СССР
7.0
В старых ритмах
В старых ритмах
комедия, мюзикл, криминал 1982, СССР
6.0
Отцы и деды
Отцы и деды
комедия, мелодрама 1982, СССР
7.0
Вот такие чудеса
Вот такие чудеса
комедия, мюзикл 1982, СССР
0.0
Летние гастроли
Летние гастроли
комедия, мелодрама 1979, СССР
0.0
Степь
Степь
драма, исторический 1977, СССР
6.0
Табачный капитан
Табачный капитан
исторический, комедия, мюзикл 1972, СССР
7.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Приложение киноафиши