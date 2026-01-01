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Нора Джонс
Нора Джонс Norah Jones
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Нора Джонс

Norah Jones

Дата рождения
30 марта 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Бруклин, США
Актерское амплуа
Романтическая актриса

Биография Нора Джонс

Родилась 30 марта 1979 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

Популярные фильмы

Мои черничные ночи 6.9
Мои черничные ночи (2007)

Фильмография Нора Джонс

Мои черничные ночи 6.9
Мои черничные ночи My Blueberry Nights
мелодрама 2007, Гонконг / Китай / Франция
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