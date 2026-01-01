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Фильмография
Нора Джонс
Norah Jones
Киноафиша
Персоны
Нора Джонс
Нора Джонс
Norah Jones
Дата рождения
30 марта 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Бруклин, США
Актерское амплуа
Романтическая актриса
Биография Нора Джонс
Родилась 30 марта 1979 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
6.9
Мои черничные ночи
(2007)
Фильмография Нора Джонс
6.9
Мои черничные ночи
My Blueberry Nights
мелодрама
2007, Гонконг / Китай / Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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